أعرب عن أسفه للرحيل دون توقيع معاهدة سلام مع روسيا... شينزو آبي يعلن استقالته لأسباب صحية

أعلن رئيس وزراء اليايان شينزو آبي استقالته لأسباب صحية، معربا عن أسفه للرحيل دون توقيع معاهدة سلام مع روسيا.

وتوقع شينزو آبي من خليفته في منصب رئيس وزراء اليابان العمل بنشاط لحل قضية معاهدة السلام مع روسيا.

وأكد رئيس الوزراء الياباني بمواصلة أداء مهام المنصب إلى حين تعيين رئيس جديد للحكومة.

من جانبه أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جاباروف، أن روسيا تتوقع أن يكون رئيس وزراء اليابان الجديد قادرا على المضي قدما على طريق توقيع معاهدة سلام مع روسيا.

وقال السيناتور الروسي لوكالة "سبوتنيك": "قدمت روسيا لليابان يد الصداقة، لعقود من الزمان، وعرضت التوقيع على معاهدة سلام، لكن جميع رؤساء الوزراء اليابانيين نصوا على عودة الكوريل (الجنوبيين) كشرط للتوقيع عليها، وهذا أمر مستحيل".

وأضاف جاباروف: "نتمنى أن يتعامل رئيس الوزراء الياباني مع روسيا كشريك كامل يجب أن يتم التوصل إلى اتفاق معه، وليس كإقليم يمكن انتزاع قطعة منه.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قدم استقالته، اليوم الجمعة، بعد تدهور حالته الصحية.