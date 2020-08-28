شويغو: إرسال منظومة روسية جديدة إلى سوريا للتعامل مع الطائرات المسيرة

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن منظومة جديدة، عبارة عن مجمع متعدد الوظائف لمواجهة الطائرات المسيرة "سابسان- كونفوي" الجاري تطويراه في روسيا، سترسل إلى سوريا في حالة نجاح الاختبارات خلال مناورات" القوقاز- 2020" الاستراتيجية الخاصة بضباط القيادة والأركان.

موسكو - سبوتنيك. وقال شويغو، "لدينا حاجة لتطوير مثل هذه الوسائل. إذا هو جاهز للاختبار، فلنختبره في تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية " القوقاز - 2020". وإذا كان الاختبار إيجابيا، فسنرسله إلى سوريا".

وأصدر شويغو تعليمات باختبار عينات معينة من المعدات والأسلحة في سوريا في المنتدى العسكري التقني الدولي "أرميا - 2020". من بينها المجمع المتنقل المتعدد الوظائف لمواجهة الطائرات بدون طيار "سابسان- كونفوي" إنتاج شركة "افتوماتيكا".

والغرض من المجمع هو مواجهة الطائرات دون طيار من خلال الكشف عن قنوات "نظام الملاحة" عبر الأقمار الصناعية والتشويش عليها.

وأشار وزير الدفاع إلى أن على المطورين تقليص الفترة الزمنية من التطوير إلى اعتماد نماذج جديدة للعمل.

يذكر أن المنتدى العسكري التقني "أرميا-2020" قد انطلقت فعاليات نسخته السادسة يوم الأحد الماضي في ضواحي العاصمة موسكو، وستتواصل حتى التاسع والعشرين من آب/أغسطس الجاري.