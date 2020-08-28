بكين تهدد بحظر "آيفون" إلى الأبد في حال قررت واشنطن حظر "وي شات"... فيديو

حذرت بكين من أن المواطنين الصينيين قد يتخلون عن هواتف "آيفون" الخاصة بهم قريبًا وإلى الأبد إذا حظرت واشنطن تطبيق المراسلة الشهير "وي شات".

ونوهت الصين إلى أن بياناتها ومسوحاتها تؤكد استعداد مواطنيها التام بالتخلي عن هواتف "آيفون" المصنعة من قبل شركة "آبل" الأمريكية.

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجان في بيان له نشر على "تويتر"، أمس الخميس، الإدارة الأمريكية بارتكاب "القرصنة"، وأنه في حال حظرت واشنطن "وي شات"، فلن يكون هناك سبب لاحتفاظ الصينينيين بمنتجات "آيفون" و"آبل".

If WeChat is banned, then there will be no reason why Chinese shall keep iPhone and apple products. pic.twitter.com/qkKuMNQ87f — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) August 27, 2020

وقال ليجان إنه كان على علم بالاستطلاع الذي أجرته منصة التواصل الاجتماعي الصينية "Weibo"، والذي أظهر أن حوالي 95% من المستخدمين الصينيين سيتخلون عن هاتف "آيفون" الخاص بهم إذا تم حظر تطبيق "وي شات"، ووضعه في "القائة السوداء" لأمريكا.

ونوه ليجان إلى أنه يوجد في التطبيق الصيني "وي شات" حوالي 1.5 مليار مستخدم، معظمهم يعيشون في الصين.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا الشهر، أمرا تنفيذيا من شأنه حظر جميع المعاملات الأمريكية التي تتضمن "وي شات" بدءا من الشهر المقبل.

وقد يتطلب الحظر من شركة "آبل" والشركات الأمريكية الأخرى إزالة تطبيق المراسلة من متاجر التطبيقات الخاصة بهم، الأمر الذي سيمنع المستخدمين من تحميله على أجهزة "آيفون".