عبد اللهيان: الشرق الأوسط الجديد سيكون منطقة خالية من رعاة البقر

قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية في إيران، حسين أميرعبد اللهيان، إن الشرق الأوسط الجديد يتشكل من خلال الطرد النهائي لأمريكا من المنطقة.

وجاء تعليق عبد اللهيان في تغريدة على "تويتر"، ردا على تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول تشكيل الشرق الأوسط الجديد.

برايان هوك با اشاره به خيانت امارات به فلسطين، آنرا #خاورميانه_جديد خواند. حكام كاخ سفيد بايد بدانند كه خاورميانه جديد با بيرون راندن قطعی #آمريكا از منطقه شكل خواهد گرفت. خاورميانه جديد ، منطقه ای عاری از گاودوشان آمريكايست. pic.twitter.com/NPzQYlxJ7m — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) August 27, 2020

​وكتب أمير عبد اللهيان، على صفحته يقول "برايان هوك تطرق إلى خيانة الإمارات لفلسطين واعتبرها الشرق الأوسط الجديد".

وتابع "يتحتم على حكام البيت الأبيض أن يعرفوا أن الشرق الأوسط الجديد سيتشكل من خلال الطرد النهائي للولايات المتحدة من المنطقة".

وأضاف "الشرق الأوسط الجديد سيكون منطقة خالية من رعاة البقر الأمریكيين".