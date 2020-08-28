أمريكا تسجل أكثر من 45 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد

ازداد عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة إلى 45 ألف إصابة خلال 24 الساعة الأخيرة.

وحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الطبية، بلغت عدد الإصابات 45966 إصابة وتوفي 1116 شخصا في أمريكا خلال 24 الساعة الأخيرة.

Since the start of the pandemic, 24.48 million people have been infected by the COVID-19 virus, according to the Johns Hopkins University coronavirus dashboard. Of those, 832,000 have died and almost 16 million have recovered. @ABSCBNNews pic.twitter.com/BgmwVaqqUn — Kristine Sabillo 🇵🇭 (@kristinesabillo) August 28, 2020

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة هوبكنز، تم توثيق 5.869.032 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة، وتوفي أكثر من 180.000 مريض مصاب بـ"كوفيد-19". كما تعافى أكثر من مليوني شخص.

ووفقا للجامعة، تم تسجيل أكثر من 24 مليون إصابة وأكثر من 832 ألف حالة وفاة في العالم. وتجاوز عدد المتعافين 16 مليونا.