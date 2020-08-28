ميركل: تقسيم المناطق الاقتصادية في شرق المتوسط ​​ممكن فقط من خلال الحوار

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن تقسيم المناطق الاقتصادية في شرق البحر المتوسط ​​ممكن فقط من خلال الحوار.

برلين - سبوتنيك. وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي صيفي تقليدي في برلين: "الإيجابي (على جدول الأعمال) بشأن تقسيم المناطق الاقتصادية هو أنه لا يمكن أن يحدث إلا بشكل مشترك، وألمانيا تدعو إلى ذلك"، مشددة على أن الحوار بين أطراف الصراع ضروري لتخفيف التوتر ومنع التصعيد".

وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة بين اليونان وتركيا في مياه شرقي البحر المتوسط، إذ واصلت تركيا جهود استكشاف للغاز عندما أرسلت سفينة تنقيب إلى المنطقة ترافقها سفن حربية من البحرية التركية لحمايتها. وقد حدثت مواجهات مع سفن تابعة لليونان، في مؤشر يضع الأوضاع الجيوسياسية على شفير الهاوية حسب مراقبين.