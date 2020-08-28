رئيس وزراء باكستان: علاقتنا بإيران جيدة وعازمون على إزالة التوتر بين دول المنطقة

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن علاقة بلاده مع إيران في مستوى جيد جدا مقارنة بالماضي ومن الضروري تطوير هذه العلاقات.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن خان قوله، في تصريحات إعلامية: "تطوير علاقات باكستان مع الجمهورية الإسلامية الايرانية كدولة مجاورة أمر لا مفر منه".

وأشار عمران خان إلى علاقات باكستان مع دول أخرى في المنطقة بما فيها تركيا والسعودية، مضيفا "إسلام أباد عازمة على لعب دور في إزالة التوتر بين الدول الرئيسية في المنطقة".

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني بالإدارة المدنية المتقدمة في إيران خاصة في طهران رغم الحظر الأمريكي المفروض عليها واعتبرها قدوة لاستقلال المجالس البلدية في باكستان.

وتطرق إلى ضعف النظام المدني وسوء الإدارة في تحصيل الضرائب والإيرادات في باكستان، معتبرا الإدارة المدنية لطهران نموذجا رائعا للإدارة المدنية في باكستان.

وأضاف "إيران تمكنت على الرغم من الحظر الأمريكي المفروض عليها أن تكسب مئات الملايين من الدولارات من الإدارة المدنية خاصة في طهران وتوفر تكاليف التطوير والريادة من عائداتها".

وقال رئيس الوزراء الباكستاني إنه "يجب أن يذهب إلى طهران ويرى عن كثب هذه المدينة الحديثة وكيف تمول نفسها بإدارة مدنية فعالة وأكد أنه ينبغي استخدام مثل هذا النموذج لمعالجة الوضع في المدن الباكستانية بما فيها كراتشي ولاهور".