رئيس الوزراء اليوناني يتحدث مع ترامب بجهاز قدمه مسؤولون أمريكيون بهدف السرية

تحدث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر هاتف قدمه له مسؤولون أمريكيون خصيصًا من أجل السرية.

ونقش على الجهاز الذي كان في يد ميتسوتاكيس "تحذير. ممتلكات حكومة الولايات المتحدة. وزارة خارجية الولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأمريكي أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، ضرورة خفض التوتر بين البلدين الحليفين في الناتو. مشيرا إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلاف بين البلدين.

من جهة ثانية بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء أمس الأول، القضايا الثنائية والإقليمية والتوتر في البحر المتوسط.

وقال مكتب الرئيس التركي في بيان نقلته وكالة الأناضول "التركية": "بحث الرئيس رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب القضايا الثنائية والإقليمية والتوتر في البحر المتوسط".