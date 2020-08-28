وزير دفاع أرمينيا يكرم عسكريين روس ساعدوا في مكافحة "كوفيد-19"

كرم وزير الدفاع الأرميني، دافيد تونويان، علماء الفيروسات العسكريين الروس الذين ساعدوا في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد في أرمينيا بتقليدهم ميداليات وزارية.

يريفان– سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الجمعة: "بأمر وزير الدفاع دافيد تونويان، تم منح ميدالية "مارشال باغراميان" لعسكريي القوات المسلحة الروسية أليكسي سوسلوباروف وفاسيلي تشوخرالاي، وميدالية "للتعاون العسكري" لأليكسي ستوبنيكوف، سيرغي كالغانوف، سيرغي بارفيونوفوف وأليكسي بيسيروف، وذلك امتنانا لهم على العمل الواسع في الفحص والوقاية من فيروس كورونا في القوات المسلحة الأرمنية".

هذا ووصل علماء الفيروسات التابعين للقوات المسلحة الروسية إلى أرمينيا في 7 نيسان/ أبريل لتقديم المساعدة في مكافحة فيورس كورونا المستجد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة". وفقاً لأحداث البيانات تم تسجيل أكثر من 23 مليون إصابة حول العالم، وتوفي أكثر من 800 ألف شخص.