الرئيس البيلاروسي يهدد بالرد على العقوبات الغربية

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن بلاده يمكنها الرد على العقوبات المحتملة من الدول الغربية.

واقترح رئيس الدولة توجيه التدفقات التجارية القادمة من موانئ بولندا وليتوانيا ليس عبر بيلاروسيا، ولكن عبر بحر البلطيق أو البحر الأسود.

ووفقا له، فإن الدول التي تهدد مينسك بالعقوبات "أصيبت بالتخمة ونسيت ما تكون بيلاروسيا"، وأضاف "يعتقدون أنهم يستطيعون أن يخيفونا باستخدام الدبابات والصواريخ".

وأشار إلى أن 30% من الميزانية الليتوانية تتكون من نقل البضائع البيلاروسية.

وشدد على أنه في حال وجود أي تحرك على الحدود الغربية للدولة، فإن مينسك وموسكو ستستخدمان مجموعة مشتركة من القوات المسلحة.

وأضاف أن اتخاذ روسيا الإجراءات المناسبة "لا ينقذ بيلاروسيا وحدها، كون التهديدات ستطال روسيا أيضا".

وشهدت بيلاروسيا احتجاجات عقب الانتخابات التي جرت في 9 آب/ أغسطس وفاز بها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 بالمئة من الأصوات. وفي الأيام الأولى، قمعت قوات الأمن الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين الذين لم يعترفوا بنتائج الانتخابات وبحسب البيانات الرسمية ، تم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص. كما ذكرت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن أعمال الشغب أسفرت عن إصابة مئات الأشخاص، بينهم أكثر من 120 من عناصر حماية القانون، ومصرع ثلاثة متظاهرين.