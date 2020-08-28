الاتحاد الأوروبي يحضر قائمة العقوبات على بيلاروس ويجدد رفضه نتائج الانتخابات الرئاسية

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن قائمة العقوبات بشأن بيلاروس ستكون جاهزة خلال الأيام المقبلة، وستطال شخصيات سياسية رفيعة المستوى.

بروكسل - سبوتنيك. وقال بوريل، عقب لقاء غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين، اليوم الجمعة: "ستتضمن القائمة عددا من الشخصيات السياسية رفيعة المستوى. ستقوم مجموعة خاصة في مجلس الاتحاد الأوروبي بإعدادها خلال الأيام المقبلة، وسيجري اعتمادها على وجه السرعة".

وجدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تأكيده على عدم اعتراف الدول الأعضاء بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، وقال: "كانت لدينا بعض القضايا الملحة التي تواجه الاتحاد الأوروبي، أولا، الوضع في بيلاروسيا. نحن قلنا مرارا أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بنتائج الانتخابات التي جرت مؤخرا".

وأضاف جوزيب بوريل: "العنف ضد المتظاهرين غير مقبول، ونحن ندعم الشعب في بيلاروسيا، وندعو السلطات إلى الانخراط في حوار. "

وبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع غير رسمي في برلين يومي 27 و 28 آب/ أغسطس بيلاروس والعلاقات مع روسيا والوضع في شرق البحر المتوسط.

وصرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأنه في حال أي "تحرك" على الحدود الغربية لدولتي روسيا وبيلاروس، ستستخدم مينسك وموسكو تجمعًا مشتركًا للقوات المسلحة.