صاعقة برق تقتل 10 أطفال في ضربة واحدة

أنهت صاعقة برق قوية، مساء أمس الخميس، حياة 10 أطفال في ضربة واحدة.

ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز"، أن عشرة أطفال لقوا حتفهم إثر إصابتهم بصاعقة برق، أثناء الاحتماء من عاصفة خلال مباراة لكرة القدم في شمال أوغندا.

ونقلت الشبكة عن المتحدثة باسم الشرطة، جوزفين أنجوسيا، قولها إن الصبية تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما.

وأشارت إلى أنهم "كانوا يحتمون من عاصفة في مبنى مؤقت في مدينة أروا، شمال غرب العاصمة كمبالا أمس الخميس".

وتابعت أنجوسيا: "كانوا صبية صغارا يلعبون كرة القدم عندما بدأ المطر يهطل وأصابهم البرق".

وأكدت المتحدثة باسم الشرطة أن "ذوي الأطفال يتسلمون الجثث من المشرحة منذ يوم أمس ويتم الدفن من اليوم".