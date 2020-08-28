طائرات روسية تجري مناورات فوق بحر البلطيق والمحيطين الهادئ والشمالي

أجرى الطيران البحري الروسي طلعات في المنطقة البحرية البعيدة فوق القطب الشمالي والمحيط الهادئ وبحر البلطيق، وفي بعض المناطق تمت مرافقة الطائرات الروسية من قبل مقاتلات الناتو، بحسب ما أعلنه مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة:

"في إطار مناورات "درع المحيط" (أوكيان شيت 2020) نفذ الطيران البحري لأسطول بحر الشمال (طائرتين إيل-38 و4 طائرات تو-142) وأسطول المحيط الهادئ (طائرتين إيل-38 و4 طائرات تو142)، وأسطول البلطيق (طائرتين سو-24 ام) وطائرات تابعة لقيادة الطيران بعيد المدى للقوات الجوية.

وأكد البيان أن الرحلات جرت فوق المياه المحايدة للمحيط المتجمد الشمالي، والمحيط الهادئ، وبحر البلطيق لأكثر من 12 ساعة.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الرحلات الجوية، قام الطيارون بتطوير مهاراتهم في التحليق على التضاريس غير الموجهة واتساق أعمال الطاقم في غياب وسائل تقنية لاسلكية أرضية للملاحة الجوية.

وجاء في البيان: "خلال هذا الوقت قامت أطقم الطائرات على مسارات تجاوز طولها 10 آلاف كم. وفي بعض المراحل رافقت الطائرات الروسية مقاتلات من دول الناتو".