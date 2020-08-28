توجيه جديد من الأميرين وليام وهاري بشأن تمثال والدتهما الأميرة ديانا

أصدر الأميران البريطانيان، وليام وهاري، اليوم الجمعة، توجيها جديدا بشأن التمثال الخاص بوالدتهما الراحلة، الأميرة ديانا.

وكلف الأميران بأن يتم وضع التمثال في "مناسبة لها معنى"، داخل حديقة قصر كنسينغتون، وهي الأول من شهر يوليو/ تموز 2021، الذي يوافق الذكرى الـ60 لميلاد الأميرة ديانا، بحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

وكان وليام وهاري قد طلبا بناء تمثال لوالدتهما الراحلة ديانا في عام 2017 بالتزامن مع الذكرى الـ20 لوفاتها.

وفي ذلك الوقت، أصدر الأميران بيانا قالا فيه: "لقد حان الوقت للاعتراف بتأثيرها الإيجابي في المملكة المتحدة وحول العالم بتشييد تمثال دائم لها".

وتابعا في البيان: "لقد أثرت والدتنا على حياة الكثيرين، ونأمل أن يساعد التمثال كل من يزور قصر كنسينغتون في التفكير في حياتها وإرثها".

وكان من المقرر وضع تمثال الأميرة ديانا في العام الحالي، ولكن تأجّل الموعد بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وتم تصميم التمثال من قبل الفنان إيان رانك برودلي، الذي رسم صورة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، على جميع العملات المعدنية في المملكة المتحدة.

ولقيت الأميرة ديانا حتفها في حادث سيارة بالعاصمة الفرنسية باريس في 31 أغسطس/ آب 1997، وكان الأمير وليام في الخامسة عشرة من عمره في ذلك الوقت، بينما كان الأمير هاري في الثانية عشرة من عمره.