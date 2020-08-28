إيران تؤكد عزمها على تعزيز العلاقات مع اليابان

أكدت إيران، اليوم الجمعة، عزمها تعزيز العلاقات الثنائية مع اليابان، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء شينزو آبي.

"تربط دولتي إيران واليابان علاقات ودية وتاريخية، وقد قدم السيد شينزو آبي مساعدة قيمة للتعاون المشترك وتنمية العلاقات بين البلدين".

طهران - سبوتنيك . وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان اليوم الجمعة، تعليقا على استقالة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي:

وأضاف "إن طهران، إذ تؤكد عزمها على تعزيز العلاقات مع اليابان وتقدر اهتمام شينزو آبي بالعلاقات بين البلدين خلال فترة استلامه رئاسة الوزراء في هذا البلد، وتتمنى له الصحة والنجاح".

وكان رئيس وزراء اليايان شينزو آبي قد أعلن صباح اليوم الجمعة عن استقالته لأسباب صحية، معربا عن أسفه للرحيل دون توقيع معاهدة سلام مع روسيا.