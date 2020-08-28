ترامب يمنح عفوا شاملا لسجينة أيدت كيم كارداشيان قضيتها... صور

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قرارا بالعفو الشامل عن، أليس ماري جونسون، من ولاية تينيسي، كان صدر ضدها حكما بالسجن مدى الحياة في جريمة مخدرات كانت الأولى لها، وتبنت قضيتها عارضة الأزياء، نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان.

ووقع ترامب، الذي كان خفف الحكم على جونسون في عام 2018 بعد أن قضت أكثر من 20 عاما في السجن، قرار العفو خلال استقبالها في المكتب البيضاوي، بحسب صحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقال ترامب: "ننقل أليس جونسون من تخفيف العقوبة إلى العفو الشامل".

Yesterday, Alice Marie Johnson spoke at the Republican National Convention. Today, President Trump gave her a full pardon. https://t.co/9QV1mbUTJQ — POLITICO (@politico) August 28, 2020

وأضاف "أدت أليس عملا مذهلا منذ خروجها (من السجن)، وأوصت بأناس آخرين" ربما يستحقون الرأفة أو العفو.

BREAKING: President Trump grants a full pardon to Alice Marie Johnson, whose life sentence was commuted by the president in 2018. https://t.co/v2ZkoAYOEM — NBC News (@NBCNews) August 28, 2020

في المقابل، انهمرت دموع أليس ماري جونسون، التي تحدثت في المؤتمر العام للحزب الجمهوري هذا الأسبوع عن قرار تخفيف الحكم عليها، عندما أعلن ترامب العفو الشامل.

وسعت كيم كارداشيان شخصيا لدى ترامب دفاعا عن قضية جونسون.

وأعلنت كيم كارداشيان إنهاء عامها الأول في دراسة القانون، ووصفت بأنه "مشروع العدالة" الذي تسعى لأن تعممه حقق أمانيها وشغفها الحقيقي في الحياة.

وقالت صحيفة "يو إس أيه توداي" الأمريكية إن كيم كارداشيان، باتت مهتمة بإصلاح العدالة الجنائية حاليا، بعدما تركت بصورة كبيرة على منتجات الجمال والموضة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن كيم كارداشيان ردها حول ما يردده البعض أنها تتجه لدراسة القانون من أجل "الشهرة" فقط.

وقالت كيم كارداشيان: "أنا مهتمة بدراسة القانون، لأنه بات قضية حياتي، وليس لي أي أهداف دعائية من وراء ذلك الأمر".

وتابعت قائلة: "أنا أصبحت معتادة على الانتقاد، لذلك فلا شيء يمكنه أن يزعجني".

وأضافت كيم كارداشيان، 39 عاما "أركز بالفعل على القضايا والناس... لا أفعل ذلك بغرض الدعاية فأنا أهتم بحق".

وقالت نجمة تلفزيون الواقع: "أواظب حاليا على دراسة القانون يوميا، حيث أدرس نحو 20 ساعة أسبوعيا، واستكملت عامي الأول في الدراسة ببرنامج التدريب الذي تبلغ مدته 4 سنوات في ولاية كاليفورنيا".

وأضافت "من المقرر أن أخوض اختبار مزاولة المحاماة في عام 2022".