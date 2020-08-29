ترامب يصف محتجين في العاصمة واشنطن بـ"البلطجية"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة من تظاهروا في واشنطن مساء الخميس أثناء إلقائه كلمة قبول ترشحه للرئاسة للمؤتمر العام للحزب الجمهوري من البيت الأبيض بأنهم "بلطجية".

وقال ترامب في كلمة لأنصاره في ولاية نيوهامبشير إن الأشخاص الذين كانوا يحضرون كلمته في البيت الأبيض "خرجوا أمام مجموعة من البلطجية.. لم يكونوا متظاهرين سلميين، بل كانوا بلطجية"، بحسب رويترز.

President Trump blasts the Thugs that harassed GOP Convention attendees outside of the White House last night. pic.twitter.com/mbgzUOg4uM — Benny (@bennyjohnson) August 28, 2020

وتظاهر محتجون مناهضون لترامب أمام البيت الأبيض أثناء إلقاء ترامب كلمته وأطلقوا أبواقا كان يمكن للحاضرين في البيت الأبيض سماعها.

وشهدت العاصمة واشنطن والشوارع القريبة من البيت الأبيض مظاهرات متكررة ضد وحشية الشرطة والعنصرية منذ أن قتل رجل شرطة في منيابوليس الرجل الأسود جورج فلويد بالضغط بركبته على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا.