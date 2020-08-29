إيران ترد على أمريكا بشأن "تسليح أطراف في سوريا" وتكشف سبب تدخلها في الأزمة

أکد المبعوث الإیراني إلی جنیف علي أصغر خاجي، أن "دور الولایات المتحدة لم یكن أبدا إیجابیا بل کان دورا یعمق الأزمة في سوریا"، قائلا: "إیران لم تتدخل ولا تتدخل في الشؤون السوریة وحضور المستشارین الإیرانیین هو بناء علی طلب دمشق".

وأشار خاجي، خلال حوار مع قناة "المیادین"، إلی أن "الدورة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستوریة السوریة توقفت بسبب فیروس کورونا المستجد"، مؤكدا أن الممثل الخاص للولایات المتحدة الأمریكیة لدی سوریا جیمس جیفري قبل أن یأتي إلی جنیف کان لدیه تدخل في عمل اللجنة الدستوریة.

وتابع أن "أي تدخل في عمل اللجنة الدستوریة مرفوض، وهذا ما تم الاتفاق علیه مسبقا بین السوریین"، مؤكدا أن "دور الولایات المتحدة لم یكن أبداً إیجابیاً بل کان دوراً یعمق الأزمة فی سوریا".

وأكد خاجي، أن "ادعاء الأمريكیین بأن إیران تسلح أطرافا في سوریا هو "افتراء کاذب"، بل إن واشنطن هي من تسلح أطرافا بشرق الفرات، ویدعمون طرفین في المنطقة داعش والكیان الصهیوني". وقال: "الأوروبیون الذین کانوا دائماً یتخذون مواقف داعمة للأمريكیین یحاولون حالیاً الابتعاد عنها".