وزير الدفاع الياباني: معاهدتنا مع أمريكا تشمل الجزر المتنازع عليها مع الصين

قال وزير الدفاع الياباني تارو كونو، اليوم السبت، إنه أكد مع نظيره الأمريكي مارك إسبر على أن المعاهدة الأمنية بين الجانبين تشمل الجزر الواقعة في بحر الصين الشرقي المتنازع عليها مع الصين.

وتعرف هذه الجزر الصغيرة في اليابان باسم سينكاكو في حين تطلق عليها الصين اسم دياويو، حسبما ذكرت رويترز.

وكانت سفينة حربية أمريكية متعدية في المياه الإقليمية للصين قد تلقت تحذيرا بالابتعاد ، حسبما أكد متحدث عسكري، متعهدا بأن يواصل الجيش الصيني جهوده الحازمة لحماية السيادة الوطنية والحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

وأدلى الكولونيل لي هوا مين، المتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني، بهذه التصريحات في وقت متأخر من يوم أمس الخميس ردا على تعدي المدمرة التي تحمل الصواريخ الموجهة "يو إس إس موستين" على المياه قبالة جزر شيشا، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.

وقال لي إن "القوات البحرية والجوية التابعة للقيادة تتبعت السفينة الحربية وتحققت منها وتعرفت عليها وحذرتها بالابتعاد".

وقال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن بلاده "لن تتخلى عن شبر" في المحيط الهادي بينما ردت الصين بالقول إن واشنطن تخاطر بأرواح الجنود.

وثمة خلاف بين واشنطن وبكين حول قضايا من التكنولوجيا والتجارة وحقوق الإنسان إلى الأنشطة العسكرية الصينية في بحر الصين الجنوبي. وتتهم كل دولة الأخرى بانتهاج سلوك استفزازي.