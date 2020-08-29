ترامب يتفادى السقوط أمام أنصاره بردة فعل سريعة.. فيديو

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لموقف محرج في أول لقاء له أمام حشد من مناصريه، عقب ترشيحه بشكل رسمي من قبل الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويظهر المقطع المصور الذي نشره موقع Insider الأمريكي، الرئيس الأمريكي وهو يمشي مقتربا من المنصة في ولاية نيوهمبشاير للتحدث إلى مناصريه.

Trump seemed to have some difficulty making him way to the podium before his speech in New Hampshire pic.twitter.com/E1mfZrrFvb — Aaron Rupar (@atrupar) August 29, 2020

وبينما كاد أن يصل إلى المنصة، أوشك على السقوط، واضطر إلى تحريك ذراعيه في الهواء لاستعادة توازنه خلال بث مباشر كانت تنقله وسائل إعلام أمريكية عدة.

وتحدث ترامب في اللقاء مع ناخبيه بأنه واثق من الفوز في اقتراع الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني. وقال أمام أنصاره المتحمسين "هل لدى أحد شك في ذلك؟".

محذرا في الوقت نفسه من الخسارة أمام بايدن، قائلا "لن يكون أحد بأمان في أمريكا إذا انتخب بايدن"، كما وعد بـ"الدفاع عن أسلوب الحياة الأمريكي"، معتبراً أن خصمه الديمقراطي سيفسده.