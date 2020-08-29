دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جميع الدول المسؤولة للانضمام إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ممارسة أقصى قدر من الضغط على طهران.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية على تويتر تصريح وزير الخارجية: "نواصل ممارسة أقصى قدر من الضغط على طهران وندعو جميع الدول المسؤولة للانضمام إلينا".

RT @StateDept: وزير الخارجية مايكل بومبيو: نواصل ممارسة أقصى قدر من الضغط على طهران وندعو جميع الدول المسؤولة للانضمام إلينا. pic.twitter.com/SMiUt5UtgB — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) August 29, 2020

​وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" في وقت سابق: "أطلقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عملية مدتها 30 يوما لإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بعد فشل مجلس الأمن في القيام بمهمته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وستُعاد هذه العقوبات في منتصف الليل بتوقيت غرينتش في 20 سبتمبر".

وأضاف بأنه إذا اقترحت أي من الدول قرارا بتمديد الإعفاء من العقوبات فإن الولايات المتحدة ستعارضه.

وأردف بهذا الصدد "إذا لم يتم تقديم أي قرار فإن العقوبات المفروضة على إيران ستعود في 20 سبتمبر. هكذا يعمل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن العقوبات ضد إيران ستدخل حيز النفاذ بعد 30 يوما من إخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذا الصدد.

وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض، يوم الجمعة الماضي، مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر التسلح المفروض على إيران الذي تنتهي صلاحيته في الـ18 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.