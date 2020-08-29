الجيش الفرنسي: تدريبات شرق المتوسط هدفها خفض التصعيد

أعلن الجيش الفرنسي أن التدريبات العسكرية في منطقة شرق البحر المتوسط هدفها خفض التصعيد، في إشارة إلى التوترات الجارية بين تركيا واليونان بسبب التنقيب على النفط والغاز في تلك المنطقة.

وأكد الجيش الفرنسي، بحسب "العربية نت" اليوم السبت، أن عملية "إيريني" مستمرة لتطبيق حظر الأسلحة على ليبيا، وأنه تم رصد إمكانيات جوية لتعزيز هذه العملية.

الجيش الفرنسي للعربية: التدريبات في شرق المتوسط هدفها خفض التصعيد #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 29, 2020

كما أوضح الجيش الفرنسي أن الجسر الجوي والبحري مع لبنان يتضمن تأهيل نقاط حيوية.

وأجرى فيه الأسطولان البحريان للبلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" (تركيا واليونان) تدريبات منفصلة بالقرب من بعضهما البعض جنوب جزيرة كريت في عرض متبادل للقوة.

وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة بين اليونان وتركيا في مياه شرقي البحر المتوسط، إذ واصلت تركيا جهود استكشاف للغاز عندما أرسلت سفينة تنقيب إلى المنطقة ترافقها سفن حربية من البحرية التركية لحمايتها.