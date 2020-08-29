السيسي يتمنى الشفاء لرئيس الوزراء الياباني: صديق داعم لمصر

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعلاقات مصر مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي أعلن استقالته لأسباب صحية.

وقال السيسي، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت: "فائق الاحترام والتقدير لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي، الذي أتمنى له الشفاء العاجل".

وأضاف السيسي: "رجل دولة وطني قدم لبلاده الكثير.. وصديقا وشريكا داعما لمصر، له إسهامات عظيمة في تعزيز مسيرة علاقات التعاون المتميزة والصداقة الممتدة بين مصر واليابان".

وأعلن رئيس الوزراء الياباني، شنزو آبي في مؤتمر صحفي، الجمعة، الاستقالة لأسباب صحية، وقال إنه خلال السنوات الثماني التي قضاها كرئيس للوزراء الياباني، تمكن من التغلب على المرض (التهاب القولون التقرحي)، لكن "في حزيران/ يونيو اكتشف عودة المرض".

وكان هذا المرض هو سبب استقالته عام 2006. وبعد ذلك استقرت حالته وانتخب مجددا، ويتولى آبي منصبه منذ نهاية 2012، وهي أطول فترة كرئيس لوزراء اليابان.

وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، تجاوزت فترة ولايته 2799 يوما.

وقال آبي في مؤتمر صحفي إنه: "مؤلم للغاية إني أرحل دون حل بعض القضايا، بما في ذلك إبرام معاهدة سلام مع روسيا".

كما أعرب آبي عن أسفه لفشله في تحقيق نتيجة في حل مشكلة اليابانيين المختطفين من قبل كوريا الشمالية، وكذلك قضية تعديل دستور البلاد.