بومبيو يشيد بـ"إسهامات" آبي في تعزيز العلاقات الأمريكية اليابانية

أشاد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بـ "إسهامات" رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الذي أعلن استقالته لأسباب صحية، في تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان والسلام والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

واشنطن - سبوتنيك. وقال بومبيو في بيان: أن "الولايات المتحدة تثمن عاليا إسهامات رئيس الوزراء شينزو آبي الدائمة في جعل العلاقات الأميركية اليابانية الأقوى في تاريخها ".

وأشار بومبيو إلى أن آبي دافع عن هذا التحالف(بين أميركا واليابان) باعتباره حجر الزاوية للسلام والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وختم الوزير، قائلا "نشكره على تفانيه خلال فترة عمله ونتمنى له الشفاء العاجل".

وأعلن رئيس الوزراء الياباني، شنزو آبي في مؤتمر صحفي، الجمعة، الاستقالة لأسباب صحية، وقال إنه خلال السنوات الثماني التي قضاها كرئيس للوزراء الياباني، تمكن من التغلب على المرض (التهاب القولون التقرحي)، لكن "في حزيران/ يونيو اكتشف عودة المرض".

وكان هذا المرض هو سبب استقالته عام 2006. وبعد ذلك استقرت حالته وانتخب مجددا، ويتولى آبي منصبه منذ نهاية 2012، وهي أطول فترة كرئيس لوزراء اليابان.

وفي 24 أغسطس/ آب الحالي، تجاوزت فترة ولايته 2799 يوما.

وقال آبي في مؤتمر صحفي إنه: "مؤلم للغاية إني أرحل دون حل بعض القضايا، بما في ذلك إبرام معاهدة سلام مع روسيا".