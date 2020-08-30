نصفها في الأمريكيتين... إصابات كورونا في العالم تتعدى حاجز الـ25 مليونا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في العالم، اليوم الأحد، حاجز الـ 25 مليون إصابة، أكثر من نصفها في الأمريكيتين.

وقالت وكالة "فرانس بريس": إن "عدد الإصابات بـفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-"19 بلغ أكثر من 25 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم"، مشيرة إلى أن "الإحصاء الذي أجرته يستند إلى مصادر رسمية".

Coronavirus: plus de 25 millions de cas officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié en Amérique, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles #AFP pic.twitter.com/jGfeWqFEyr — Agence France-Presse (@afpfr) August 30, 2020

وأضافت أنه في المجموع، بلغ عدد الإصابات المعلنة، حسب هذا التعداد، 25,029,250 إصابة، بينها 842,915 حالة وفاة.

وسجلت 4 من كل 10 إصابات في الولايات المتحدة والبرازيل، وهما البلدان الأكثر تضررا بتفشي فيروس كورونا.

وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 5,960,652 إصابة، منها 182,760 حالة وفاة.

أما في البرازيل، فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات 3,846,153 إصابة، من بينها 120,262 حالة وفاة.

كما تم تسجيل 942 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 63,498 حالة وفاة.