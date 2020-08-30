فرنسا تعتقل عسكريا كبيرا بتهمة الخيانة

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم الأحد، فتح تحقيق مع ضابط عسكري فرنسي كبير بشأن "خرق أمني"، وسط تقارير بأن الضابط نقل معلومات سرية إلى روسيا.

باريس- سبوتنيك . وقالت فلورنس لـ"إذاعة أوروبا 1" تعليقا على التقارير: "يمكنني أن أؤكد أنه تم الشروع في إجراءات قانونية ضد ضابط كبير فيما يتعلق بخرق أمني".

وأضافت الوزيرة أنه تم بالفعل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وأحيلت القضية إلى النيابة. وبحسب الإذاعة، فإن الضابط اتهم بالخيانة ويشتبه في نقله وثائق سرية إلى أجهزة الأمن الروسية.

على وجه الخصوص، قالت الإذاعة إن الضابط –برتبة مقدم وعمل بقاعدة عسكرية للناتو في إيطاليا- اعتقل من قبل المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا عندما كان على وشك العودة إلى إيطاليا بعد إجازته، وهو الآن في سجن سانتي في باريس.