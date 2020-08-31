وفد تركي يتوجه إلى روسيا لإجراء محادثات حول ليبيا وسوريا

أعلنت وزارة الخارجية التركية، عن توجه وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، إلى روسيا لإجراء محادثات حول ليبيا.

وجاء في بيان الوزارة التركية، اليوم الاثنين: "سيزور وفدنا المشترك بين الوزارات برئاسة سادات أونال موسكو في الفترة من 31 أغسطس/ آب إلى 1 سبتمبر/ أيلول لمناقشة الوضع في المنطقة، وخاصة في ليبيا وسوريا".

وبحسب ما نقلته الصحف المحلية التركية، فإن الوفد سيضم أيضا ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني وجهاز المخابرات الوطني.

في وقت سابق، أكد وزيرا خارجية روسيا وتركيا، سيرغي لافروف ومولود جاويش أوغلو، استعداد بلديهما لدعم عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، التي من المقرر عقد اجتماعها الثالث في 24 آب/ أغسطس.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نهاية الشهر الماضي، إن "النجاحات التي حققتها تركيا في سوريا وليبيا وشرقي المتوسط ومكافحة الإرهاب، أظهرت قوتها ومهارات جيشها".