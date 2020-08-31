إيران تعلن استعدادها لاستئناف الرحلات المباشرة مع أوكرانيا وكييف ترفض

قال السفير الإيراني لدى أوكرانيا، منوشهر مرادي، إن إيران تؤيد استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع أوكرانيا، والتي تم تعليقها بعد تحطم طائرة بوينغ بالقرب من طهران، لكن كييف ترفض ذلك.

وقال مرادي في مقابلة مع أوكرنفورم: "للأسف، بعد تحطم طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية، ألغت الحكومة الأوكرانية الرحلات المباشرة بين إيران وأوكرانيا، وعلى الرغم من الطلبات المتكررة من السفارة، لم نحصل على موافقة للرحلات المباشرة".

وبحسب قوله، فإن إيران تبحث عن فرصة لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين. وأشار السفير إلى أن الجانب الإيراني يطلب من كييف السماح لشركات طيران إيرانية على الأقل بتشغيل رحلات مباشرة.

أفاد السفير الإيراني، اليوم الإثنين، بأن الجانب الإيراني عرض على كييف إجراء الجولة الثانية من المحادثات حول حادث إسقاط طائرة "بوينغ 737-800" التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بالقرب من طهران، وذلك في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر/تشرين الأول.

يذكر أيضا أن طائرة بوينغ 737-800، التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية كانت قد تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران في وقت مبكر من صباح يوم 8 يناير/ كانون الثاني، وهي في طريقها إلى كييف. ونتيجة لهذه الكارثة قتل 176 شخصا، من بينهم مواطنو كل من إيران وأوكرانيا وكندا وبريطانيا وألمانيا والسويد وأفغانستان.

من جانبه أفاد الجيش الإيراني في 11 يناير/ كانون الثاني، بأن الطائرة الأوكرانية أُسقطت عن طريق الخطأ، والسبب يعود إلى العامل البشري، حيث إن الطائرة المذكورة حلقت بالقرب من منشأة عسكرية إيرانية وتم اعتبارها عن طريق الخطأ "هدفا معاديا"، أو صاروخا مجنحا.

وفي الوقت نفسه، أشارت إيران إلى أنها كانت تتوقع هجومًا من قبل الولايات المتحدة، ولذلك وضعت منظومات الدفاع الجوي التابعة لها في حالة الاستعداد القتالي القصوى.