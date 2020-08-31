إيفانكا ترامب تكشف ما قاله زوجها كوشنر قبل سفره في أول رحلة إسرائيلية إلى الإمارات

كشفت إيفانكا ترامب، المستشارة في البيت الأبيض وابنة الرئيس الأمريكي، اليوم الاثنين، ما قاله زوجها، جاريد كوشنر، قبل سفره على متن أول رحلة إسرائيلية متجهة إلى الإمارات العربية المتحدة.

واقتبست إيفانكا من كلام زوجها، عبر تغريدة لها على موقع "تويتر":

"لقد صليت أمس عند الحائط الغربي أن يشاهد المسلمون والعرب من جميع أنحاء العالم هذه الرحلة مدركين أننا جميعًا أبناء الله وأن المستقبل لا يجب أن يحدده الماضي مسبقا".

"I prayed yesterday at the Western Wall that Muslims & Arabs from throughout the world will be watching this flight recognizing that we are all children of god and that the future does not have to predetermined by the past.” ~ Jared Kushner https://t.co/Jfod1KqK57 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 31, 2020

ووصل كبار مساعدي الرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى الإمارات اليوم الاثنين، على متن رحلة تاريخية من تل أبيب عبر الأجواء السعودية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يؤسس لعلاقات مفتوحة بين الإمارات وإسرائيل.

و​وضعت إسرائيل، كلمة بثلاث لغات على متن أول طائرة متجهه إلى دولة الإمارات، بعد اتفاق السلام بين البلدين، هي "سلام" باللغات العربية والإنجليزية والعبرية.

ووصل إلى إسرائيل، أمس الأحد، وفد أمريكي رفيع المستوى للقاء عدد من المسؤولين الإسرائيليين قبل أن يتوجه ووفد إسرائيلي إلى أبو ظبي، في رحلة مباشرة تقلع من تل أبيب صباح غد الاثنين لبحث تفاصيل اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات.

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مؤخرا، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".