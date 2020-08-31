الشرطي الذي قتل جورج فلويد يقول إنه مات بسبب جرعة مخدرات زائدة

قال محامي الدفاع عن شرطي ولاية مينيابوليس ديريك شوفين، إن جورج فلويد مات بسبب جرعة زائدة من المخدرات، وليس خنقا تحت ركبة موكله، في الحادثة الشهيرة التي تم تصويرها في مقطع فيديو شوهد في جميع أنحاء العالم.

وقدم مايك نيلسون محامي شوفين إلى المحكمة تظلما لتبرئة موكله مؤكدا بأن الضابط كان يقوم بمهامه وأنه غير مذنب، بحسب ما ذكرت صحيفة "New York Post" الأمريكية.

Cop who killed George Floyd argues he died by drug overdose, not knee on neck https://t.co/T7EhNsbUPu pic.twitter.com/qAqUQqVW8a — New York Post (@nypost) August 31, 2020

​وأشار نيلسون أيضا إلى تقرير ما بعد الوفاة الذي أعده الطبيب الشرعي في مقاطعة هينيبين، والذي أكد إصابة فلويد بأمراض القلب المرتبطة بارتفاع ضغط الدم وفقر الدم المنجلي، وأوضح نيلسون أن فلويد أصيب بفيروس كورونا وكان لايزال إيجابيًا وقت وفاته، وهي تفاصيل أكدها تشريح جثته، وفق الصحيفة.

وجاء في عريضة نيلسون: "ببساطة، لم يستطع السيد فلويد التنفس لأنه تناول جرعة قاتلة من الفنتانيل، وبالاقتران مع أمراض القلب الموجودة مسبقا، فإن استخدام السيد فلويد للفنتانيل والميثامفيتامين على الأرجح قتله، كانت إضافة الفنتانيل والميثامفيتامين إلى المشكلات الصحية للسيد فلويد بمثابة إشعال فتيل على قنبلة".

ويشار إلى أن جورج فلويد، قد توفي في 25 مايو/ أيار الماضي، بعد أن جثم شرطي من مدينة مينيابوليس على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا.

وأثار موت جورج فلويد احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية للتنديد بوحشية الشرطة، وتجدد الجدل الأمريكي بشأن العنصرية، وسط جائحة فيروس كورونا.