بكين تتهم نيودلهي بانتهاك السيادة الصينية

أعلنت وزارة الدفاع في جمهورية الصين الشعبية أن القوات الهندية عبرت بشكل غير قانوني خط المراقبة على الحدود الصينية الهندية، الأمر الذي يقوض السيادة الإقليمية للصين.

بكين - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "انتهكت القوات الهندية، في 31 أغسطس، التوافق الذي تم التوصل إليه سابقًا بين الجانبين خلال المفاوضات على مستويات مختلفة، وعبرت مرة أخرى بشكل غير قانوني خط المراقبة على الضفة اليمنى لبحيرة بانغونغ تسو، مما يثير التوتر في المنطقة الحدودية".

ولفتت الوزارة إلى أنه بهذه الخطوة "قوض الجانب الهندي بشكل خطير السيادة الإقليمية للصين، وقوض السلام والاستقرار في المنطقة الحدودية".

وأكدت أن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الإثنين، أن أفراد حرس الحدود الصيني لم يعبروا خط السيطرة الفعلية على الحدود مع الهند، وأن الطرفين على اتصال بشأن الوضع.

وأعلنت وزارة الخارجية الهندية، في وقت سابق، أن الهند والصين ستواصلان المحادثات بشأن فصل القوات في منطقة "لداخ" الحدودية.

واندلع اشتباك في 15 يونيو/ حزيران الماضي، بين الجيشين الصيني والهندي، في وادي جالوان المرتفع في منطقة لداخبين وبحسب الجيش الصيني، في مساء يوم الـ15 من يونيو، في منطقة حدود وادي جالوان انتهك الجيش الهندي التزاماته، وعبر خط السيطرة الفعلية مرة أخرى بشكل غير قانوني ونفذ بشكل متعمد ضربة استفزازية، ما أدى إلى اشتباك عنيف، سقط خلاله قتلى وجرحى.