وفاة رئيس الهند السابق بـ"كورونا"

توفي الرئيس السابق للهند براناب موكرجي، اليوم الاثنين، بعد أن أمضى أسابيع في المستشفى لتلقي العلاج من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة "رويترز"، كان موكرجي في غيبوبة عميقة وضع خلالها على جهاز تنفس صناعي بعد إصابته بالتهاب رئوي. أعلن نجله خبر الوفاة وأكده كتب الرئاسة الهندية.

والراحل كان سياسيا مخضرما تولى وزارتي الشؤون الخارجية والمالية في حكومتين سابقتين. وقال مكتب الرئيس رام ناث كوفيند، في نعيه عبر "تويتر" إن "وفاته تمثل نهاية عصر".

وأكدت الفحوص إصابة موكرجي بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في 10 أغسطس/ آب الجاري. وكان يُعالج بالمستشفى منذ ذلك اليوم.

وأصبحت الهند ثالث أكثر الدول تضررًا من جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، حيث سجلت حتى اليوم، قرابة 3.65 مليون إصابة بمرض "كوفيد-19" إلى جانب نحو 65 ألف وفاة.