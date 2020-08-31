تركيا تستنكر زيارة وفد مجلس سوريا الديمقراطية إلى موسكو

أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء زيارة وفد مجلس سوريا الديمقراطية والمرتبط بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا إلى موسكو، مؤكدة أن أنقرة تتوقع من روسيا أن تتصرف بما يتفق مع روح أستانا والامتناع عن الخطوات التي قد تخدم أجندة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب.

أنقرة-سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "قامت مجموعة من أعضاء ما يسمى بمجلس سوريا الديمقراطية بقيادة حزب العمال الكردستاني، قوات الدفاع الذاتي الكردية السورية بزيارة روسيا. نحن قلقون من أن هذه المجموعة قد تمت دعوتها إلى روسيا واستقبلتها السلطات الروسية على مستوى عال".

وأكدت الوزارة على أن حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردستاني "منظمة إرهابية ذات أجندة انفصالية تضطهد السكان المحليين في المناطق التي تسيطر عليها وتهدد وحدة أراضي سوريا، وتهدد الأمن القومي لجيران سوريا وخاصة تركيا".

وأضافت الخارجية التركية، في سياق بيانها، إن "مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومواجهة الأجندات الانفصالية التي تضر بوحدة أراضي سوريا وكذلك الأمن القومي لدول الجوار هو التزام مشترك ادرج في البيانات المشتركة عقب الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدت بصيغة أستانا".

وأوضحت الخارجية التركية، أن أنقرة تتوقع من روسيا أن تتصرف بما يتفق مع روح أستانا والامتناع عن الخطوات التي قد تخدم أجندة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب. "ردة فعلنا ستنقل أيضا إلى السلطات الروسية عبر الوفد برئاسة نائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال الذي يزور موسكو لإجراء مشاورات سياسية".

هذا ووقع حزب الإرادة الشعبية (منصة موسكو) بقيادة قدري جميل، ومجلس سوريا الديمقراطية " مسد" [الجناح السياسي لقوات سورياالديمقراطية "قسد"] في وقت سابق، مذكرة تفاهم في موسكو تنص على ضم "مسد" إلى العملية السياسية السورية، وانخراط قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسة الجيش السوري وفق آليات يتم التوافق عليها.