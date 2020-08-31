بومبيو: نأمل بالتوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن الحد من التسلح بحلول نهاية العام

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن أمله بتوصل بلاده وروسيا إلى اتفاق بشأن اتفاقية الحد من التسلح بحلول نهاية العام.

واشنطن - سبوتينك. وقال بومبيو في حديث إذاعي: "نجري محادثات مفصلة معهم (الجانب الروسي) حول اتفاقية الحد من التسلح. لقد أحرزنا تقدمًا حقيقيًا في الأسبوعين الماضيين. آمل أن نتمكن من إكمال هذا قبل نهاية العام".

هذا وتخلت الولايات المتحدة عن مطلبها بأدراج الصين الإلزامي في المفاوضات مع روسيا حول الحد من الأسلحة النووية، وذلك وفقا لما ذكره موقع "أكسيوس" نقلا عن الممثل الخاص للرئيس الأمريكي لمراقبة التسلح مارشال بيلينغسلى.

في وقت سابق، قالت الولايات المتحدة بأنها تفكر في تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت- 3) مع روسيا، التي تنتهي في عام 2021، لكنها اقترحت توسيعها لتشمل مجموعة واسعة من الأسلحة الجديدة غير المدرجة في معاهدة "ستارت-3 " الحالية، واقترحت أيضًا أن تشمل المعاهدة الصين، لكن بكين قالت إنها غير مهتمة بمثل هذه المفاوضات.