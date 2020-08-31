صحيفة: ماكرون أعد لائحة العقوبات على شخصيات لبنانية بالتنسيق مع ترامب

ذكرت صحيفة فرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعد لائحة العقوبات على شخصيات لبنانية بالتنسيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت صحيفة "لوفيغارو" إن لائحة العقوبات التي لوح بها ماكرون شملت نبيه بري، رئيس مجلس النواب، وجبران باسيل، وزير الخارجية الأسبق، وسعد الحريري، رئيس الحكومة الأسبق، بحسب شبكة "العربية نت".

لوفيغارو: لائحة العقوبات التي لوح بها ماكرون شملت بري وباسيل وسعد الحريري #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 31, 2020

وأضافت: "لائحة عقوبات ماكرون على شخصيات لبنانية كانت ستشمل بنات الرئيس اللبناني ميشال عون".

​وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية، الجمعة الماضي، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى بيروت الأسبوع المقبل للضغط على الساسة اللبنانيين للمضي قدما في تشكيل حكومة يمكنها أن تطبق إصلاحات عاجلة.

وقال المسؤول للصحفيين، قبل زيارة ماكرون لبيروت: "قال الرئيس إنه لن يستسلم. قطع على نفسه عهدا بفعل كل ما هو ضروري وممارسة الضغوط اللازمة لتطبيق هذا البرنامج".

وأضاف المسؤول أن الوقت حان لتنحي الأحزاب السياسية اللبنانية جانبا مؤقتا وضمان تشكيل حكومة تعمل على التغيير.

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، السفير مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، بعد حصوله على دعم نيابي وسياسي من غالبية الكتل السياسية في البلاد.

واستقالت حكومة حسان دياب في وقت سابق من هذا الشهر بعد الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، والذي أودى بحياة العشرات وجرح الآلاف وتسبب بخسائر مادية فادحة.