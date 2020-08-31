رسميا... انطلاق مناقشات التطبيع بين الإمارات وإسرائيل بحضور أمريكي

أعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، مساء اليوم الاثنين، بدء المناقشات الأولى حول فرص وآفاق التعاون بين البلدان الثلاثة، في مختلف المجالات رسميًا.

القاهرة– سبوتنيك . وقال بيان ثلاثي، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "بدأ الوزراء من دولة الإمارات ودولة إسرائيل من مختلف القطاعات، ولا سيما في الشؤون الخارجية والأمن الغذائي، مناقشاتهم الرسمية الأولى حول فرص وآفاق التعاون الثنائي".

وأضاف البيان: "يوم غد، سيبدأ مسؤولون من دولة الإمارات ودولة إسرائيل والولايات المتحدة مناقشة آفاق التعاون الثلاثي في المجالات الرئيسية التالية؛ الاستثمار، والتمويل، والصحة، وبرنامج الفضاء المدني، والطيران المدني، والسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية، والسياحة والثقافة".

واستطرد:

لتكون النتيجة إقامة تعاون واسع بين دولتين هما من أكثر اقتصادات المنطقة ابتكارا وديناميكية.

وأردف: "تحث الولايات المتحدة ودولة الإمارات القادة الفلسطينيين على إعادة الانخراط مع نظرائهم الإسرائيليين في المناقشات الرامية إلى تحقيق السلام".

وجاء أيضًا في البيان: "تمثل معاهدة السلام التي تم التوصل اليها بين دولة الإمارات ودولة اسرائيل برعاية أمريكية في 13 أغسطس 2020، خطوة شجاعة نحو منطقة شرق أوسط أكثر استقرارا وتكاملا وازدهارا".

ويزور الإمارات وفد أمريكي- إسرائيلي مشترك برئاسة، جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى جانب، روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي، ومائير بن شبات، مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى جانب عدد من ممثلي القطاعات المختلفة بدولة إسرائيل.