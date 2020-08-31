ماذا قال نتنياهو لقائد أول رحلة جوية إسرائيلية إلى الإمارات؟

اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأحد قائدي أول رحلة جوية مباشرة بين تل أبيب والعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال نتنياهو لقائد الطائرة في مقطع فيديو نشره المتحدث باسمه للإعلام العربي، أوفير جندلمان: "أهلا بكم، أشاهدكم الآن وأتأثر كثيرا حينما تهبط طائرة إسرائيلية بأبو ظبي في وضح النهار، وهي تحمل شعار سلام، إنها مجرد بداية".

وأردف: "إنكم على وشك فتح الباب أمام سلام من نوع آخر ألا هو السلام الذي سيجلب الاستثمارات، والسلام الذي سيجلب السياحة، والسلام الذي سيؤدي إلى الكثير والكثير من ثمار السلام التي سيستفيد منها أبناء كلا شعبينا وكافة شعوب المنطقة أيضا".

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز" تابع نتنياهو: "زيارة الوفد الإسرائيلي والأمريكي بشرى سارة وتاريخية. إنه يوم تاريخي. لقد عملت على إنجازه منذ سنين طويلة انطلاقا من إيماني بأن السلام مقابل السلام سيحدث تحولاً كبيرًا جدا هنا، وبأن الشعوب العربية قادرة على القبول بكون دولة إسرائيل حقيقة راسخة وشريكة كبيرة".

رئيس الوزراء نتنياهو اتصل بربان الطائرة الإسرائيلية التي هبطت في إبو ظبي وقال للبعثة:



أشاهدكم الآن وأنفعل كثيرا لمشاهدة طائرة إسرائيلية في أبو ظبي.



إنكم على وشك فتح الباب أمام سلام من نوع آخر ألا هو السلام الذي سيجلب الاستثمارات والسياحة وثمار السلام لشعبينا وللمنطقة. pic.twitter.com/rv6TXnHwIM — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 31, 2020

وختم مكالمته بالقول:

إنه يوم تاريخي. ولا يمكن تخيّل مدى تأثيره على مواطني إسرائيل وعليّ بصفتي أحدهم. لقد حلمنا بوصوله وها هو يتحقق نصب أعيننا. بارك الله فيكم ووفقكم.

وصل وفد أمريكي- إسرائيلي، إلى الإمارات اليوم الاثنين، على متن رحلة تاريخية من تل أبيب عبر الأجواء السعودية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يؤسس لعلاقات مفتوحة بين الإمارات وإسرائيل.

ويضم الوفد جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، إلى جانب، روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي، ومائير بن شبات، مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى جانب عدد من ممثلي القطاعات المختلفة بدولة إسرائيل.

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، مساء اليوم الاثنين، بدء المناقشات الأولى حول فرص وآفاق التعاون بين البلدان الثلاثة، في مختلف المجالات رسميًا.