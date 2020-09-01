تيفاني ترامب تهاجم منافس أبيها في الانتخابات الأمريكية

هاجمت تيفاني ترامب، إحدى بنات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نائب الرئيس السابق والمرشح للانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني، جو بايدن، عبر "تويتر".

وغردت تيفاني ترامب، وهي الولد الوحيد لدونالد ترامب من زوجته الثانية مارلا مابلز، "أرجوك توقف عن الكذب جو، قد تعتقد أننا جاهلون لدرجة أننا لا نستطيع رؤية الأكاذيب، لكن الله يعلم الحقيقة".

Please stop lying Joe. You may think we are too ignorant to see through the lies— but God knows the truth. — Tiffany Ariana Trump (@TiffanyATrump) August 31, 2020

من الجدير الذكر، أن العمود الصحفي المخصص لتتبع أكاذيب ترامب في "واشنطن بوست" قد كشف أن أكاذيبه تجاوزت الـ20 ألف في يوليو/ تموز بالإضافة إلى 12 ادعاء كاذبا أو مضللا خلال يوم واحد.

أمضت تيفاني ترامب معظم فترة ولاية الرئيس الأولى بعيدًا عن أعين الجمهور، لكنها ألقت الأسبوع الماضي خطابًا في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

وقد قام نقادها بمهاجمة تغريدتها بخصوص بايدن وأشاروا إلى أنها هي التي تكذب وذلك بناء على سمعة والدها.

وكتب أحد المستخدمين: "هل تتهمين بايدن بالكذب؟ هل أنت جاهلة إلى هذا الحد؟".

You are accusing Biden of lying? Are you that clueless?



Holy moly the gaslighting and idiocy runs deep in that fam. — KFClinton - KAMALA 🐝💛 (@KFClinton3) August 31, 2020

وعلقت سوليداد: هذا ما قاله والدك عن رجليك وصدرك عام 1994 عندما كنت صغيرة، "لديها ساقي مارلا. وأضاف ترامب، وهو يضع يديه على صدره للإشارة إلى الثديين، لا نعرف إن سيكون لديها هذا الجزء أم لا، لكن سنرى مع الوقت".

Here’s your dad talking about Your legs and breasts when you were a toddler: (1994)



“She’s got Marla’s legs. We don’t know whether or not she’s got this part yet, but time will tell,” Trump added, while cupping his hands to his chest to indicate breasts. https://t.co/QrrVbV9AqK — Soledad O'Brien (@soledadobrien) August 31, 2020

وشدد مستخدم آخر: الله يعلم أن والدك أخذ الأطفال من ذراعي والديهم. والله يعلم أبيك وضع أولاد في أقفاص والله يعلم أن والدك قد اتهمته 30 امرأة بالاغتصاب/ والاعتداء.

والله يعلم أن والدك لم يعط حمضه النووي خلال فتح قضية الاغتصاب. والله يعلم أن والدك عنصري.

God knows your father ripped babies from their parents arms.



God knows your father caged children.



God knows your father has been credibly accused of rape/assault by 30 women.



God knows your father won't give his DNA in a rape case.



God knows your father is a racist. https://t.co/tqFC5aojaS — Don Winslow (@donwinslow) August 31, 2020

وقال روشان: والدك قال إن طواحين الهواء تسبب السرطان ويجب على الناس شرب المُبيّض.