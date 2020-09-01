الفلبين لن توقف مشروعاتها مع الشركات الصينية المدرجة على القائمة السوداء للولايات المتحدة

صرح المتحدث باسم الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، اليوم الثلاثاء، أن مشروعات البنية التحتية الفلبينية بالشراكة مع الشركات الصينية المدرجة في القائمة السوداء للولايات المتحدة بسبب بنائها جزر صناعية في بحر الصين الجنوبي، ستستمر.

وقال المتحدث باسم الرئيس، هاري روك، خلال مؤتمر صحفي دوري، إن الرئيس رودريغو دوتيرتي لن يتبع استراتيجية الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الشركات الصينية لأن الفلبين دولة مستقلة وتحتاج إلى استثمارات في البنية التحتية.

من جانب آخر قال وزير خارجية البلاد الأسبوع الماضي، إنه سيوصي الحكومة بإنهاء الصفقات مع الشركات الصينية المدرجة في القائمة السوداء.

وأدرجت الولايات المتحدة الأمريكية 24 شركة صينية في قائمة العقوبات، بسبب مساعدتها الجيش الصيني في بناء جزر صناعية في بحر الصين الجنوبي.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن الصين أنشأت منذ عام 2013 جزرًا كبيرة الحجم في بحر الصين الجنوبي بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 12 كم مربعًا، ونصبت فيها أنظمة دفاع جوي وأنظمة أسلحة مضادة للسفن.