من هم المرشحون الرئيسيون لمنصب رئيس وزراء اليابان

أعلن وزير الخارجية الياباني الأسبق فوميو كيشيدا، الذي يشغل الآن منصب رئيس المجلس السياسي للحزب الليبرالي الديمقراطي، رسميًا عزمه الترشح لمنصب رئيس الحزب.

وقال كيشيدا خلال اجتماع الحزب، "أريد أن أرشح نفسي لانتخابات رئيس الحزب. وأرغب أن أبذل قصارى جهدي من أجل البلد والشعب"، بحسب ما نقلته الصحيفة المحلية "كيودو".

ويشغل كيشيدا البالغ 63 عامًا منصب رئيس مجلس أبحاث السياسات في الحزب الديمقراطي الليبرالي. وقد اعتبر منافسًا على رئاسة الوزراء لوقت طويل، كما أنه خسر السباق السابق على قيادة الحزب في 2018 لإفساح المجال لآبي. وشغل كيشيدا منصب وزير الخارجية من عام 2012 إلى عام 2017.

بالإضافة إلى كيشيدا، المرشحون الرئيسيون لهذا المنصب هم وزير التنمية الإقليمية السابق شيغيرو إيشيبا، ووزير الدفاع تارو كونو، ووزير الخارجية توشيميتسو موتيجي، والأمين العام لمجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا، وكذلك وزير الدفاع السابق تومومي إينادا.

في سياق آخر، وصف وزير الخارجية الياباني السابق فوميو كيسيدا، سابقا، حل مشكلة معاهدة السلام مع روسيا بـ"الصعب".

هذا وأعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي، عن استقالته لأسباب صحية، وقال إنه خلال السنوات الثماني التي قضاها كرئيس للوزراء الياباني، "تمكن من التغلب على المرض" (التهاب القولون التقرحي)، لكن "في يونيو/ حزيران اكتشف عودة المرض".

وكان هذا المرض هو سبب استقالته عام 2006. وبعد ذلك استقرت حالته وانتخب مجددا ويتولى آبي منصبه منذ نهاية 2012، وهي أطول فترة له كرئيس لوزراء اليابان. وفي 24 آب/ أغسطس 2020، تجاوزت فترة ولايته 2799 يومًا.