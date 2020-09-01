خامنئي: خيانة الإمارات لن تدوم طويلا وسيلحقهم العار للأبد بعد الاتفاق مع إسرائيل

وصف المرشد الأعلى في إيران، آيه الله علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، قرار الإمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل بالخيانة.

وقال خامنئي، في كلمة نقلها حسابه على "تويتر" إن "الإمارات العربية المتحدة خانت العالم الإسلامي، والشعوب العربية، وبلدان المنطقة وفلسطين أيضا، طبعاً لن تستمرّ هذه الخيانة طويلاً، لكنّ وصمة عارها ستبقى على جباههم. آمل أن يصحو الإماراتيون سريعاً ويعوضوا الخطوة التي قاموا بها".

— الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) September 1, 2020

​وأضاف: أن "الإماراتيين شرعوا الأبواب أمام حضور الصهاينة في المنطقة وأودعوا قضية فلسطين، التي هي قضية اغتصاب لأحد البلدان، غياهب النسيان وبادروا إلى التطبيع"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني يتعرض لضغوط قاسية من الجهات كافة، ثم يبادرون للتعاون مع الإسرائيليين والأيادي الأمريكية الخبيثة، مثل ذلك اليهودي في عائلة ترامب الذي يعمل ضد مصالح العالم الإسلامي، ويتعاملون مع العالم الإسلامي بمنتهى القسوة.

— الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) September 1, 2020

— الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) September 1, 2020

واستدعت وزارة الخارجية الإماراتية القائم بالأعمال في سفارة إيران بأبو ظبي، وسلمته مذكرة احتجاج على التهديدات الإيرانية تجاه دولة الإمارات، معتبرة أنها تحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج.

يأتي ذلك بعد تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني، التي حذر فيها الإمارات "من فتح أبواب المنطقة لدخول الكيان الصهيوني، وإن فعلت فسيكون لنا معها حساب آخر وتصرف مختلف"، فيما قال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، الجنرال محمد باقري، إن "نهج طهران تجاه الإمارات سيتغير بعد اتفاقها مع إسرائيل، عدو طهران اللدود، بشأن تطبيع العلاقات".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن مؤخرا، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".