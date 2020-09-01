زعيمة المعارضة البيلاروسية: اختفاء العشرات بعد الاحتجاجات

قالت زعيمة المعارضة البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا، يوم أمس الاثنين، إن العشرات من الأشخاص الذين قُبض عليهم أثناء احتجاجهم على الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا اختفوا ولا يزال مصيرهم مجهولاً.

وقالت تيخانوفسكايا الموجودة في ليتوانيا الآن، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، إن ناخبيها المفقودين هم سجناء "الرجل القوي" ألكسندر لوكاشينكو (رئيس بيلاروس)، الذي لا يزال متمسكًا بالسلطة على الرغم من استمرار الاحتجاجات الواسعة في البلاد.

وقالت تيخانوفسكايا في حديث عبر الفيديو: "ما أريد قوله هو أن الكثير من الناس في بيلاروس الآن هم سجناء سياسيون، مسجونون دون محاكمة، وموجودون هناك فقط، لرغبتهم في التحدث عما يجري في بيلاروس، وعن رغبتهم في العيش في بلد حر.

وتابعت زعيمة المعارضة: "هناك حوالي 70 شخصا مفقودا وهي مشكلة كبيرة جدًا بالنسبة لنا لأنه لا ينبغي أن لا تفعل سلطات بلد في أوروبا في القرن الحادي والعشرين شيئا للعثور على المفقودين".

وشددت تيخانوفسكايا: "لقد شاهد الجميع كل أعمال العنف التي ارتكبتها سلطاتنا وشرطتنا تجاه هؤلاء الأشخاص المسالمين، ولم يتم فتح قضية جنائية واحدة للتحقيق في الأمر، كما لو كانت هذه الجرائم طبيعية، وأضافت، لا هذا ليس طبيعيًا ويجب فتح قضايا ضد كل شرطي ضرب هؤلاء الأشخاص (المسالمين)".

وأعربت الزعيمة عن ثقتها في أن الاحتجاجات، إلى جانب الإضرابات العمالية، ستستمر حتى تخلي لوكاشينكو عن السلطة، وأشارت إلى أن خصومه كانوا مستعدين لنضال طويل يمكن أن يتخذ أشكالًا جديدة.

وقالت "الإضرابات مهمة للغاية ويمكن أن تتخذ أيضا أشكالا مختلفة، هناك طرق عديدة (للقيام بذلك)، وليس فقط من خلال المظاهرات".

كررت تيخانوفسكايا التزامها بقيادة البلاد إلى انتخابات جديدة وحرة. وقالت إن إطلاق سراح السجناء السياسيين، بما في ذلك زوجها سيرغي تيخانوفسكي، وكذلك استبدال لجنة الانتخابات المركزية في البلاد، يظلان من أهم الشروط المسبقة لإجراء تصويت جديد.

وبدأت احتجاجات المعارضة الضخمة في جميع أنحاء بيلاروس في 9 آب/ أغسطس، بعد الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها للمرة السادسة الزعيم البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو - وحصل، فقًا للجنة الانتخابات المركزية، على 80.1 بالمئة من الأصوات.