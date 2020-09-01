ماكرون يغرد باللغة العربية: لبنان سيتجاوز الأزمة وفرنسا تقف إلى جانب اللبنانيين

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن وقوف فرنسا إلى جانب لبنان، مؤكدا أن لبنان سيتمكن من تجاوز الأزمة التي يمر بها.

كتب ماكرون في تغريدة له باللغة العربية على صفحته في "تويتر" أن قيم الحرية والحوار والتعايش مترسخة في لبنان:

"الحرية والحوار والتعايش: إنها قيم مترسّخة في لبنان، هذا البلد الذي يستمدّ قوّته من التاريخ المئوي لدولة لبنان الكبير".

الحرية والحوار والتعايش: إنها قيم مترسّخة في لبنان، هذا البلد الذي يستمدّ قوّته من التاريخ المئوي لدولة لبنان الكبير. سيتمكّن لبنان من التعافي من الأزمة التي يمرّ بها. ودعوني أقول لكم بالنيابة عن الفرنسيين إننا سنقف دائماً إلى جانب الشعب اللبناني. pic.twitter.com/0Iwc046ima — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 1, 2020

​وأشار ماكرون إلى قدرة لبنان على تجاوز الأزمة التي يمر بها:

"سيتمكّن لبنان من التعافي من الأزمة التي يمرّ بها. دعوني أقول لكم بالنيابة عن الفرنسيين إننا سنقف دائماً إلى جانب الشعب اللبناني".

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، أمس الاثنين، في زيارة رسمية تستمر يومين، تتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير.

وأعلنت السفارة الفرنسية في بيروت، أن الرئيس الفرنسي سيستهل زيارته بلقاء مع السيدة فيروز في منزلها بعيداً عن وسائل الإعلام.