لوكاشينكو: بيلاروسيا ستذبح إذا وصلت قوى بديلة إلى السلطة

اعتبر رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أنه إذا وصلت قوى بديلة إلى السلطة في الجمهورية، ستبدأ مذبحة وسيكون ما حدث في أوكرانيا "زهورا".

"لا أريد أن تكون بلادي مقطوعة إلى أشلاء، التي قمت بنحتها على أنقاض إمبراطورية، ولا أريد أن يفترق الناس الصادقون والمحترمون الذين عملوا من أجل هذا".

وبحسب وكالة "بيلتا"، قال لوكاشينكو اليوم الثلاثاء:

وأضاف: "لن يكون هذا تطهيرا، كما يقول البعض. ستكون مذبحة". مضيفا: "ما حدث في أوكرانيا سيبدو زهورا".

وبدأت احتجاجات المعارضة الضخمة في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس، بعد الانتخابات الرئاسية، التي وفقًا للجنة الانتخابات المركزية، فاز بها لوكاشينكو للمرة السادسة، وحصل على 80.1٪ من الأصوات.