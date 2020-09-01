"التخفي من الرادار لا معنى له"... إيران تعلن عن 27 إنجازا عسكريا

أعلن المساعد التنسيقي لقائد الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، العميد أبو الفضل سبهري راد، عن موعد الكشف عن 27 إنجازا عسكريا للدفاع الجوي الإيراني، مؤكدا أن التخفي من منظومات الرادار "لا معنى له" بالنسبة للقوات الإيرانية.

وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، والتي تحدث فيها العميد الإيراني عن تأسيس الدفاع الجوي للجيش الإيراني قبل حوالي 102 عامين، نوه سبهري راد إلى أن عدد الرحلات الجوية التي تعبر الأجواء الإيرانية يبلغ حاليا 300 وألف رحلة، يتم مراقبتها وتحديدها بشكل فوري ودقيق في داخل البلاد وحتى "مئات الكيلومترات خارج الحدود من قبل مجموعة الدفاع الجوي".

وبين سبهري راد، أنه في حال ازدياد نطاق التهديدات، فإن أنظمة الدفاع الجوي تضطر إلى "النظر إلى ما هو أبعد من نطاقنا وزيادة مدى منظومات الرادار"، لأن التهديدات في الدفاع الجوي تكون سريعة جدا بعكس التهديدات البرية والبحرية والتي "تجعل هناك وقتًا للرد عليها".

وكشف العميد الإيراني عن "قفزة هائلة في مجال المعدات" العسكرية الإيرانية، مؤكدا أنه "لا يوجد هدف أو تهديد للدفاع الجوي غير قابل للرصد، التخفي من الرادار لا معنى له بالنسبة للدفاع الجوي للجيش" مشيرا إلى أن مدى الرصد الجوي لإيران يصل لأكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر.

ونوه سبهري راد، إلى أن إيران ستكشف غدا عن 27 إنجازا عسكريا في مجال معدات الدفاع الجوي.

وتطرق العميد الإيراني إلى بعض الإنجازات المحققة في مجالات الطائرات المسيرة، من حيث أوامر التحكم وأجهزة المحاكاة وتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل.