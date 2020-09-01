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    وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019

    وزير الدفاع التركي يؤكد استمرار بلاده بتقديم أنشطة التدريب والاستشارة في ليبيا

    © AP Photo / Burhan Ozbilici
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    أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أثناء لقائه نظيره في حكومة الوفاق الليبية صلاح الدين النمروش في أنقرة، اليوم الثلاثاء، استمرار بلاده بتقديم أنشطة التدريب والاستشارة في ليبيا.

    وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، أكد أكار للنمروش عزم بلاده مواصلة "أنشطة التدريب والاستشارة عسكريا وأمنيا في ليبيا".

    وشدد أكار في تصريحاته على "وقوف تركيا إلى جانب الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها دوليا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين".

    وكان أكار، قال الأحد الماضي، إن القوات المسلحة مصممة وقادرة على حماية البلاد والشعب وقيمه المعنوية ومصالحه مهما كان الثمن.

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    وخلال زيارته المقبرة الوطنية العسكرية بالعاصمة أنقرة بمناسبة "عيد النصر"، دوّن في سجل زيارات المقبرة: "التضحيات والبطولات التي قمتم بها لحماية وطننا وقيمه الأخلاقية ستكون لنا مصدر إلهام على الدوام".

    وأضاف: "قواتنا المسلحة مصممة وقادرة على حماية بلادنا وشعبنا وقيمنا المعنوية ومصالحنا مهما كان الثمن".

    وكانت حكومة الوفاق الليبية، التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها، أعلنت في وقت سابق عن تعيين الفريق أول، محمد على أحمد الحداد، رئيسا للأركان العامة للجيش الليبي، وتكليف العقيد المهندس صلاح الدين على عبد الله النمروش وزيرا مفوضا للدفاع.

    جاء ذلك بعد ساعات من توقيف وزير الداخلية الليبي في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، على خلفية الانتهاكات التي حدثت في المظاهرات التي شهدتها العاصمة الليبية قبل أيام، لكن باشاغا يؤكد أن توقيفه جاء بسبب انتقاده للفساد الذي يضرب مؤسسات الحكومة بطرابلس.

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    الكلمات الدلالية:
    حكومة الوفاق, ليبيا, تركيا
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