روسيا: أعضاء لجنة العمل المشتركة بشأن الاتفاق النووي الإيراني ملتزمون بالاتفاق

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع اللجنة المشتركة بشأن تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني أظهر أن المشاركين فيها ملتزمون بالاتفاق النووي ويعتزمون بذل كل ما في وسعهم للحفاظ عليه.

فيينا - سبوتنيك. وغرد أوليانوف عبر "تويتر" قائلاً: "أظهر اجتماع اللجنة المشتركة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة اليوم في فيينا أن المشاركين فيها ملتزمون تمامًا بالاتفاق النووي ويعتزمون بذل قصارى جهدهم للحفاظ عليه".

هذا وأبرمت إيران مع الدول الكبرى "5 + 1" (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في تموز/يوليو 2015 ، وتم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة التي تلغي العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ومن بين أمور أخرى، ينص الاتفاق على رفع حظر الأسلحة عن إيران في غضون خمس سنوات، حيث كان توريد الأسلحة ممكنًا حتى في وقت سابق، ولكن فقط بإذن من مجلس الأمن الدولي.

ولم تستمر الاتفاقية في شكلها الأصلي حتى ثلاث سنوات: في أيار/مايو 2018 ، أعلنت الولايات المتحدة انسحابًا أحاديًا منها واستعادة العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية، فيما أعلنت إيران التخفيض التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق.