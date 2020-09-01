أنقذ حياة 1200 شخص... ابنة معارض رواندي تدعي اختطاف والدها في دبي

قالت ابنة المعارض الرواندي، بول روساباجينا، الذي جُسدت شخصيته في فيلم "فندق رواندا" في هيوليوود على نطاق واسع، اليوم الثلاثاء، إنه اختطف أثناء وجوده في دبي قبل إعلان اعتقاله بتهمة الإرهاب.

وأعلنت جمهورية رواندا، الاثنين، اعتقال المعارض -الذي جسد دوره الممثل الأمريكي دون تشيد- وذلك بتهمة الإرهاب، وعرضته أمام وسائل الإعلام وهو مكبل اليدين.

وبحسب شبكة "إيه بي سي"، أثار ظهور بول روساباجينا مكبل اليدين في العاصمة الرواندية مخاوف بعض نشطاء حقوق الإنسان من أن المعارض الذي ينتقد بصراحة حكومة البلاد كان أحدث مثال على استهدافها للمنشقين خارج حدودها.

يعيش روساباجينا خارج رواندا منذ عام 1996، أولاً في بلجيكا ثم في تكساس في الولايات المتحدة. قالت السلطات الرواندية إنها أصدرت مذكرة توقيف بحقه للرد على تهم بارتكاب جرائم خطيرة بما في ذلك الإرهاب والحرق العمد والاختطاف والقتل ضد المدنيين الروانديين الأبرياء العزل.

استشهدت السلطات "بالتعاون الدولي" في إلقاء القبض عليه، ولم تقدم أي تفاصيل لكنها أشارت إلى أن الإنتربول شارك في العملية، ولم تذكر أين أو كيف تم القبض عليه.

فيلم "فندق رواندا" رشح للأوسكار، يدور حول كيفية استخدام البطل لوظيفته كمدير للفندق واتصالاته مع النخبة من قبيلة الهوتو لحماية أفراد من قبيلة التوتسي الفارين، ونجاحه في إنقاذ حياة أكثر من 1200 شخص من الإبادة الجماعية.