الحزب الجمهوري الأمريكي: الديمقراطيون يشعلون لهيب الاحتجاجات

قال الحزب الجمهوري الأمريكي إن الديمقراطيين يشعلون لهيب الاحتجاجات في أمريكا قبل انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكدا أن ما يقومون به جنون.

وكتبت الصفحة الرسمية للحزب، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "الديمقراطيون يشعلون نار الشغب. نحتاج إلى إيقاف هذا الجنون".

وتابعت: "ندعوكم إلى التوصيت لدونالد ترامب، الرئيس الحالي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة. صوتوا للجمهوريين".

وقال المسؤولون في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية، في وقت سابق، إنهم يستعدون لمواجهة أعمال العنف التي لها علاقة بالاحتجاجات التي شهدتها المدينة طوال ثلاثة أشهر، مشيرين إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتوعد بالثأر لمقتل شخص خلال اشتباكات بالشوارع بين أنصار الرئيس دونالد ترامب ومتظاهرين مناوئين.

وقال تيد ويلر، رئيس بلدية بورتلاند: "بالنسبة لمن يقولون منكم على تويتر هذا الصباح أنكم تخططون للوصول إلى بورتلاند سعيا للثأر أدعوكم أن تظلوا بعيدين". وحث الناس من مختلف الاتجاهات السياسية على المشاركة في نبذ العنف.

Democrats are fanning the flames of these riots.



We need to #StoptheMadness.



Vote for @realDonaldTrump and Republicans on November 3, 2020. pic.twitter.com/hsu7CJOeXh — GOP (@GOP) September 1, 2020

وهاجم أيضا ترامب بسبب خطابه السياسي، الذي قال إنه "شجع على الانقسام وأشعل العنف" وتجاهل سلسلة من تغريدات الرئيس على تويتر في مطلع الأسبوع، انتقد فيها ويلر وحث رؤساء البلديات على طلب المساعدة من الحكومة الاتحادية لإعادة النظام.

وقال ويلر عن تغريدات ترامب: "إنه موقف عدائي. وليس متعاونا. سأكون ممتنا لو دعمنا الرئيس أو لم يتدخل في الأمر".

ونظمت حركة (حياة السود مهمة) احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة في الشهور الماضية بعد وفاة المواطن الأسود جورج فلويد (46 عاما) أثناء احتجاز الشرطة له في 25 مايو/أيار بعدما جثم رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه لنحو 9 دقائق.

ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويعد السيناتور جو بايدن، المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية، أبرز منافسي الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، الذي يطمع في الفوز بفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات.

ويتبادل ترامب الرئيس الحالي، وبايدن نائب الرئيس السابق، الاتهامات من حين إلى آخر.