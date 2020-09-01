ترامب يوجه رسالة إلى الشعب الهندي

وجه الرئيس الأمريكي رسالة إلى الشعب الهندي لتعزيته في وفاة الرئيس السابق للهند براناب موكرجي، الذي توفي أمس الاثنين.

وكتب ترامب، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "شعرت بالحزن عندما علمت بوفاة الرئيس الهندي السابق"، مضيفا: "أرسلت رسالة تحمل أحر التعازي لعائلته ووللشعب الهندي لأنه كان قائدا عظيما".

وتوفي براناب موكرجي، أمس الاثنين، بعد أن أمضى أسابيع في المستشفى لتلقي العلاج من إصابته بفيروس كورونا المستجد".

وبحسب وكالة "رويترز"، كان موكرجي في غيبوبة عميقة وضع خلالها على جهاز تنفس صناعي بعد إصابته بالتهاب رئوي، وأعلن نجله خبر الوفاة وأكدته الرئاسة الهندية.

وكان الراحل سياسيا مخضرما تولى وزارتي الشؤون الخارجية والمالية في حكومتين سابقتين. وقال مكتب الرئيس رام ناث كوفيند، في نعيه عبر "تويتر" إن "وفاته تمثل نهاية عصر".

وأكدت الفحوص إصابة موكرجي بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في 10 أغسطس/ آب الجاري. وكان يعالج بالمستشفى منذ ذلك اليوم.

I was saddened to learn of the passing of India's former President, Pranab Mukherjee. I send my condolences to his family and the people of India as they grieve the loss of a great leader. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2020

وأصبحت الهند ثالث أكثر الدول تضررا من جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، حيث سجلت حتى اليوم، قرابة 3.65 مليون إصابة بمرض "كوفيد-19" إلى جانب نحو 65 ألف وفاة.